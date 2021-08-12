YKS ikinci ek tercihlerde baraj puanı kaç olacak, YDT, TYT ve AYT barajı düştü mü? 2021 YKS barajı düşürüldü mü, kaç oldu?

İkinci ek yerleştirme sürecinde uygulanacak olan YKS (TYT-AYT-YDT) baraj puanı binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. "2021 YKS baraj puanı düştü mü, kaç oldu, ek tercihler ne zaman yapılacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından duyururken şu ifadelere yer verildi;

"Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir. "