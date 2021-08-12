YKS ikinci ek tercihlerde baraj puanı kaç olacak, YDT, TYT ve AYT barajı düştü mü? 2021 YKS barajı düşürüldü mü, kaç oldu?

İkinci ek yerleştirme sürecinde uygulanacak olan YKS (TYT-AYT-YDT) baraj puanı binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. "2021 YKS baraj puanı düştü mü, kaç oldu, ek tercihler ne zaman yapılacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından duyururken şu ifadelere yer verildi;
"Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir. "
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.
YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.
İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.