ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercihleri sonuç tarihi...

YKS tercih sonuçları için geri sayım sürerken ÖSYM sistemi üzerinden tercihlerin devam ettiği biliniyor. 20 Ağustos tarihinde sona erecek olan işlemlerin ardından ise bilindiği üzere adaylar kazandıkları okullara kayıtlarını yapacak. Bu kapsamda ise "YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar…
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.