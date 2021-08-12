ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercihleri sonuç tarihi...

YKS tercih sonuçları için geri sayım sürerken ÖSYM sistemi üzerinden tercihlerin devam ettiği biliniyor. 20 Ağustos tarihinde sona erecek olan işlemlerin ardından ise bilindiği üzere adaylar kazandıkları okullara kayıtlarını yapacak. Bu kapsamda ise "YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar…