Zanaatkârlara talep artıyor

Üniversite tercih dönemindeyiz. Gençler aldıkları puana göre bir bölüm seçme heyecanı yaşıyor. Peki üniversite okumak, iyi bir gelecek için şart mı? Uzmanlara göre, teknik işlerde bilgi ve beceri sahibi olanlar, artık daha çok aranıyor ve çoğu üniversite mezunundan daha iyi para kazanıyorlar.Ekspertiz gerektiren tüm mesleklerin altın değerinde olduğunu belirten 24 Saatte İş Kurucu Ortağı Gizem Yasa, "Otomobil tamir ustasından tutun forklift kullanıcısına, elektrik teknisyeninden hamur ustasına, CNC operatörüne kadar gerçek anlamda edinilmiş her meslek günümüzde çok değerli. Tüm bu pozisyonlar sürekli artarak aranıyor ve talep, arzdan her zaman daha fazla. Maaşlar da gitgide artıyor" dedi. Workindo Pazarlama Direktörü Volkan Kırtok ise artan rekabetle birlikte teknik işlerdeki arayışın, genel pozisyonlara göre daha fazla olduğunu söyledi. Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova da zanaatkârlıkta büyük bir boşluk oluştuğuna dikkat çekerek "Zanaatkâr yönü yüksek mesleklerde büyük bir boşluk söz konusu. Artan seri üretim satış ağının genişlemesi, el emeği ve tasarım ürünlerini değerli kılıyor, o işin ustası kişiler eskisinden daha iyi ücret alabiliyorlar. Tam da bu noktada tercihleri doğru belirlemek önem kazanıyor. Unutulmamalı ki işini iyi yapan her zaman başarılı olur, adından söz ettirir" diye konuştu.