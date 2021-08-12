Zarf fiil tekerlemesi nedir? Zarf fiil ekleri nasıl ezberlenir?

İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak 3'e ayrılan fiilimsiler fiillere belirli ekler gelmesi ile oluşur. Getirilen eklerle fiillerin cümle içinde bulundukları göreve göre ise üçe ayrılır. Zarf fiiller fiile getirilen ekler ile fiillerin cümle içinde zarf görevinde kullanılmasına neden olmaktadır. Çok sayıda olan zarf fiil ekleri, isim fiil ve sıfat fiile oranla daha kafa karıştırıcı olabilmektedir.

ZARF FİİL EKLERİ NELERDİR?

Türkçe dilinde toplamda üç tane fiilimsi vardır. Bu fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiildir. İsim fiil ve sıfat fiilde zarf fiile oranla daha az ek vardır. Zarf fiil daha çok eke sahip olması nedeni ile daha çok karıştırılmaktadır. İnsanlar tarafından sık sık karıştırılan zarf fiil ekleri: -ken, -ince, -madan, -ip, -e e, -arak, -maz, -dıkça, -casına, -dığında, -meksizin'dir. Karışık yazıldığında ezberlemesi zor olan bu zarf fiilleri akılda tutma için bazı tekerlemeler oluşturulmuştur.

ZARF FİİL TEKERLEMESİ NEDİR?

Zarf fiil eklerini ilk kez okuyan pek çok kişinin aklına zarf fiil ekleri nasıl ezberlenir sorusu gelmektedir. Çok sayıda ekten oluşan zarf fiillerin ezberlenmesinin kolaylaşması için zaman içinde bazı tekerlemeler geliştirilmiştir. Bu tekerlemeler kişilerin zarf fiil eklerini akılda tutmalarını kolaylaştırmaktadır. Zarf fiilleri ezberleyebilmek için üç farklı tekerleme bulunmaktadır.

Birinci Tekerleme: Kenyalı Asiye ince araklamadıkça madene girmez.

İkinci Tekerleme: Ali madan dağında yaramazken ince ip atarak incelmeksizin dikçe durdu.

Üçüncü Tekerleme: Asiye Kenyalı emadan ince ip arakladıkça örmez.

ZARF FİİL NASIL BULUNUR?

Zarf fiil, aslında fiil olan kelimelere belirli ekler getirilmesi sayesinde o fiillerin cümlede geçici olarak zarf görevinde kullanılması ile oluşmuştur. Zarf fiillerin sonuna çekim eki getirilememektedir. Cümlelerde zarf fiil eki gelmiş olan kelimelerin zarf fiil olduğunu nasıl anlarız sorusunun cevabı için zarf fiil eki alan sözcüğün köküne bakılmalıdır. Zarf fiil eki almış kelimenin kökü fiil ise o kelime zarf fiil olarak adlandırılmaktadır.