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Giriş Tarihi: 14.8.2021 00:24

Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “ağız değiştirmek” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; eskiden söylenen şeyin tersinin söylenmesi manasını taşır. Peki, ağız değiştirmek deyiminin anlamı nedir? İşte ağız değiştirmek deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"Ağız değiştirmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Herhangi bir konu için eskiden söylenilen şeylerin tam tersinin söylenmeye başlanması manasına gelen ağız değiştirmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ağız değiştirmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Geçmiş zamanda dile getirilmiş sözlerin tam zıddını söylemek. Eskiden söylenenleri inkar etmek.

Anlamı: Herhangi bir sebepten ötürü söylediklerinden vazgeçmek. Sözünde durmamak.

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Eskiden söylediğinin tersini söylemeye başlamak.

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Kendi çıkarları için ağız değiştiren insanlardan nefret ederim.
  • Sürekli ağız değiştiren biri olduğu için ona hiçbir zaman güvenmemelisin.
  • O kadar çok ağız değiştirdin ki artık neye ve kime inanacağımı bilmiyorum.

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Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği
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