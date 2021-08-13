Ağız Değiştirmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

"Ağız değiştirmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Herhangi bir konu için eskiden söylenilen şeylerin tam tersinin söylenmeye başlanması manasına gelen ağız değiştirmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ağız değiştirmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Geçmiş zamanda dile getirilmiş sözlerin tam zıddını söylemek. Eskiden söylenenleri inkar etmek.

Anlamı: Herhangi bir sebepten ötürü söylediklerinden vazgeçmek. Sözünde durmamak.

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Eskiden söylediğinin tersini söylemeye başlamak.

AĞIZ DEĞİŞTİRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ