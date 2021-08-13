Armut Dibine Düşer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Toplumun ortak hafızasında yer eden atasözleri, nesiller arasında bir köprü görevi görür. Sosyal hayatta edinilen bir tecrübe yüzyıllar sonrasına dahi ışık tutabilir. Bu nedenle atasözleri her toplum için yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda, atasözü ve deyimler açısından son derece zengin olan Türkçe'de, "Armut dibine düşer" atasözü verdiği mesajla dikkat çekiyor. Bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, "armut dibine düşer atasözünün anlamı nedir" sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri haberimizde.

ARMUT DİBİNE DÜŞER ATASÖZÜNÜN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Armut dibine düşer" atasözü; "Kişiyi dünyaya getiren ve yetiştiren ebeveynleri kimse çocuk da onlar gibi olur" anlamında kullanılır. Bu atasözünün kullanılma sebebi şudur; armut büyüdüğü, yeşerdiği ağacın dalından kopup dibine düşer, yuvarlanıp gitse bile doğduğu yerden fazla uzaklaşamaz. Çocuk da aynı şekilde ailesinin tesirinden ve özünden kurtulamaz. Hem fiziksel olarak hem de davranış, karakter ve benzeri özellikler olarak ailesine benzer. Bunda hem kalıtımın hem de yetiştirmenin etkisi vardır.

ARMUT DİBİNE DÜŞER NE DEMEK?

Çocuk ebeveynlerinin gölgesinde büyür. Bu nedenle onların bir yansıması gibidir. Anne baba nasılsa çocuk da onlara benzer, büyüdükçe kendi karakteri oluşsa bile aslından uzaklaşamaz. Gerek dış görünüşü, gerekse hal ve hareketleriyle ailesinden izler taşımaya devam eder. Bu durumu ifade etmek adına "armut dibine düşer" atasözü kullanılır. Bir çocuğun anne babasına benzeyen hareketleri karşısında bu atasözü sıkça kullanılır.

ARMUT DİBİNE DÜŞER ÖRNEKLERİ

Kerem de aynı babası gibi yürüyor, armut dibine düşer.

ARMUT DİBİNE DÜŞER BENZERİ ATASÖZLERİ

Ön tekerlek nereye giderse art tekerlek de oraya gider.

Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar.

Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar.

Aslı ne ise nesli de odur.

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.