Ateş Püskürmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

"Ateş püskürmek " deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir kişinin bir durumdan ötürü çok sinirlenmesi ve öfkelenmesi, kızıp kötü şeyler söylemesi manasına gelen ateş püskürmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ateş püskürmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Kişinin kendini kontrol edemeden çok fazla öfkelenmesi.

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Çok öfkelenmek, çok kızmak, kızıp kötü sözler söylemek.

ATEŞ PÜSKÜRMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ