Bu programları es geçmeyin





Diğer gözde alanların başında gelen hemşirelik bölümlerinin kontenjanları ise yüzde 9.4 artırılarak bu yıl 15 bin 625 olarak belirlendi. İşletme ise 12 bin 72'den 12 bin 556'ya çıkarıldı. Öte yandan hukuk ve mimarlık ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi programların kontenjanları düşürüldü.