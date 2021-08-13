Burnundan Solumak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

"Burnundan solumak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir konu hakkında ya da bir kişiye aşırı sinirlenmek, öfke içinde bulunmak manasına gelen burnundan solumak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; burnundan solumak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

BURNUNDAN SOLUMAK DEYİMİNİN ANLAMI (TDK)

Anlamı: Birinin bir davranışı ya da sözü karşısında sinirlenmek.

Anlamı: Karşı tarafa öfkelendiğini belli edecek şekilde davranmak.

Anlamı: Haksızlığa uğradığını düşünen birisinin öfke kontrolünü kaybetmesi.

BURNUNDAN SOLUMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Çok öfkelenip sinirlenmiş olmak, öfke içinde bulunmak.

BURNUNDAN SOLUMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ