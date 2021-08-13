Çok Bilen Çok Yanılır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

sonrasına dahi ışık tutabilir. Bu nedenle atasözleri her toplum için yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda, atasözü ve deyimler açısından son derece zengin olan Türkçe'de, "Çok bilen çok yanılır" atasözü verdiği mesajla dikkat çekiyor. Bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, "çok bilen çok yanılır atasözünün anlamı nedir" sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri haberimizde.

ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR ATASÖZÜNÜN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Çok bilen çok yanılır" atasözü; "İnsan ne kadar çok şey bilirse bilsin, bilmediği daha çoktur. Çok bildiğinden kendine çok güvenen kişi, bilmediği şeylere de karışır ve bunlarda yanılır" anlamına gelir. Bilmişlik taslamak ve kendini bir alanda uzman sanmak hataları beraberinde getirir. İnsan ne kadar bilgiye sahip olsa da bununla yetinmemeli, bilgiye aç olmalıdır. Aksi halde bilmediklerinin altında ezilir ve küçük düşer. Bu nedenle her daim bilginin peşinde olmak gerekir.

ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR NE DEMEK?

Çokbilmişlik ve kendinden emin olmak insanı hataya sürükler. İnsan ne kadar bilirse bilsin muhakkak bilmedikleri daha fazladır. Çok bildiği için kendine güvenen insan muhakkak hataya düşer. Çünkü bu bilgiye dayanarak yaptığı bir hareket, söylediği bir söz, fark etmediği bir durum onu yanılgıya düşürüp zor durumda bırakabilir. Bu durumu ifade etmek üzere "çok bilen çok yanılır" atasözü kullanılır.

ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR ÖRNEKLERİ

Çok bilen çok yanılır, bu yüzden bildiklerinle yetinme, daha çok öğrenmeye bak.

Bilmiş bilmiş konuştuğu için kendini küçük düşürdü. Çok bilen çok yanılır.