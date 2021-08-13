DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tarih açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu bugün yayınlanır mı?

Büyük bir merakla beklenen 2021 DGS sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Zira, sınav sonuçları ile beraber adaylar, DGS tercihleri sırasında kullanacakları puanı öğrenmiş oldu. Bu noktada, DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı konularıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar şu şekilde;
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.