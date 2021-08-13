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Giriş Tarihi: 13.8.2021 10:25 Son Güncelleme: 13.8.2021 10:25

DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tarih açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu bugün yayınlanır mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tarih açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu bugün yayınlanır mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından merak konusu oldu. On binlerce aday, sonuçların ardından 2021 DGS tercihleri ve DGS tercih kılavuzu hakkında heyecanlı bir bekleyişe girdi. Bilindiği üzere, DGS tercihleri yapılırken yararlanılacak olan kontenjanlar ve taban puanları DGS tercih kılavuzu aracılığıyla paylaşılacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında son gelişmeler

Büyük bir merakla beklenen 2021 DGS sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Zira, sınav sonuçları ile beraber adaylar, DGS tercihleri sırasında kullanacakları puanı öğrenmiş oldu. Bu noktada, DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı konularıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar şu şekilde;

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tarih açıklandı mı? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu bugün yayınlanır mı?
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