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Giriş Tarihi: 13.8.2021 22:20

İnce Eleyip Sık Dokumak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

İnce Eleyip Sık Dokumak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “İnce eleyip sık dokumak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; bir olay ya da kişi için titizlik göstermek, bir şeyin en ince ayrıntısına kadar araştırmak manasını taşır. Peki, ince eleyip sık dokumak deyiminin anlamı nedir? İşte ince eleyip sık dokumak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"İnce eleyip sık dokumak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir olayı ya da durumu, konuyu en ince ayrıntısına kadar incelemek manasına gelen ince eleyip sık dokumak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ince eleyip sık dokumak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir konuda titizlik göstermek, bir olayı ya da herhangi bir şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek ve araştırmak anlamına gelir. Aşırı titizliği anlatan ifadelerde kullanılır ve tercih edilir.

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Titizlik göstermek, bir şeyi en ince ayrıntılarına kadar araştırmak, gözden geçirmek.

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • O kadar da ince eleyip sık dokunacak bir iş değil, kaygılanma.
  • İnce eleyip sık dokuyan bir kişiliği vardı.
  • Annem temizlik hastası olduğu için her şeyi ince eleyip sık dokur, evi öyle temizlerdi.

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İnce Eleyip Sık Dokumak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği
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