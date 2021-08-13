İnce Eleyip Sık Dokumak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

"İnce eleyip sık dokumak" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir olayı ya da durumu, konuyu en ince ayrıntısına kadar incelemek manasına gelen ince eleyip sık dokumak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; ince eleyip sık dokumak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir konuda titizlik göstermek, bir olayı ya da herhangi bir şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek ve araştırmak anlamına gelir. Aşırı titizliği anlatan ifadelerde kullanılır ve tercih edilir.

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Titizlik göstermek, bir şeyi en ince ayrıntılarına kadar araştırmak, gözden geçirmek.

İNCE ELEYİP SIK DOKUMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ