Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

"Kulak kesilmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışarak çok büyük bir dikkatle dinlemek manasına gelen kulak kesilmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; kulak kesilmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

KULAK KESİLMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışarak, çok büyük bir dikkatle dinlemek.

KULAK KESİLMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir olayı ya da mevzuyu dikkatle dinlemek, hiçbir ayrıntısını kaçırmamak, dikkatle dinlemek.

KULAK KESİLMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ