Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği
Giriş Tarihi: 13.8.2021 22:31

Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “kulak kesilmek” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; hiçbir şeyi kaçırmadan dinlemek, dikkatle dinlemek manasını taşır. Peki, kulak kesilmek deyiminin anlamı nedir? İşte kulak kesilmek deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"Kulak kesilmek" deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışarak çok büyük bir dikkatle dinlemek manasına gelen kulak kesilmek deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; kulak kesilmek deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

KULAK KESİLMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışarak, çok büyük bir dikkatle dinlemek.

KULAK KESİLMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir olayı ya da mevzuyu dikkatle dinlemek, hiçbir ayrıntısını kaçırmamak, dikkatle dinlemek.

KULAK KESİLMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Ne konuştuklarını merak ediyordum, yanlarına yaklaşarak kulak kesildim.
  • Herkesin kulak kesildiğini görünce, sözlerini sürdürdü.
  • O kadar dikkatle dinliyor ki resmen kulak kesildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulak Kesilmek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA