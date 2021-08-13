



3. 23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

4. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

5. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.

6. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;

* 24 saat içinde Milli Savunma Üniversitesini arayarak geleceğini beyan etmeyen,

* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".