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Giriş Tarihi: 13.8.2021 21:59 Son Güncelleme: 13.8.2021 21:59

MSÜ Harp Okulları taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları sayısal, eşit ağırlık, sözel taban puanları

MSÜ Harp Okulları taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları sayısal, eşit ağırlık, sözel taban puanları

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) muvazzaf subay yetiştiren Kara, Deniz, Hava Harp Okulları 2021 yılı giriş sınavı sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi (PERTEM) tarafından sınav sonuçlarında baz alınan taban puanlar da duyuruldu. Bu gelişme sonrasında sınav giren adaylar merakla MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları sayısal, eşit ağırlık, sözel taban puanları öğrenmek isteyerek “MSÜ Harp Okulları taban puanları” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. 2021 MSÜ Harp Okulları taban puanları ve tüm detaylar.

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı (MSÜ) Deniz, Hava ve Kara Harp Okulları 2021 yılı giriş sınavı sonuçları belli oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından harp okulu öğrenci adayları, "MSÜ Harp Okulları taban puanları" ile ilgili detayları merak ederek yoğun şekilde araştırmaya başladı.

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

MSB PERTEM ile 2021 MSÜ Harp Okulları taban puanları ve diğer tüm detaylar şöyle;



Milli Savunma Bakanlığı PERTEM resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda taba puanlara ilişkin şu ifadeler yer alıyor.

YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 220,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Ayrıca taban puan şartını sağlayan adaylardan, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Tablo-1B'sinde yer alan Mühendislik Programlarına başvurabilme şartı olan en düşük başarı sırası 300.000 olan (YKS-Sayısal Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 300.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir. YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puan türlerinden en düşük başarı sırası 350.000 olan (YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 350.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir.


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MSÜ Harp Okulları taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları sayısal, eşit ağırlık, sözel taban puanları
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