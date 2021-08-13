MSÜ Harp Okulları taban puanları: 2021 MSÜ Kara, Deniz, Hava Harp Okulları sayısal, eşit ağırlık, sözel taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı (MSÜ) Deniz, Hava ve Kara Harp Okulları 2021 yılı giriş sınavı sonuçları belli oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından harp okulu öğrenci adayları, "MSÜ Harp Okulları taban puanları" ile ilgili detayları merak ederek yoğun şekilde araştırmaya başladı.

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANLARI

MSB PERTEM ile 2021 MSÜ Harp Okulları taban puanları ve diğer tüm detaylar şöyle;