ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı

Öğretmen olmak için ter döken milyonlarca memur adayı, KPSS'nin son oturumu olan ÖABT için gün sayıyor. Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren ve başarılı sonuç alan adaylar, bu hafta sonu ÖABT'ye girecek. Sınava geri sayım sürerken, ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündeme geliyor. ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı ile sınav saati ve süresi.

ÖABT NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumu; ÖSYM sınav takvimine göre 15 Ağustos'ta gerçekleşecek. 1 Ağustos'ta başlayan KPSS oturumlarının sonuncusu olan ÖABT oturumuna sadece öğretmen adayları girecek.