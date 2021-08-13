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Giriş Tarihi: 13.8.2021 10:25

ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı

ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında düzenlenecek son oturum olan ÖABT sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Kamu bünyesinde öğretmen olarak istihdam edilmek isteyenlerin gireceği Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı, “ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?” gibi sorularla inceleniyor. Hafta sonu trafik durumunu merak edenler de sınav hangi gün düzenlenecek diye araştırıyor. İşte sınav hakkında merak edilenler ile ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı.

Öğretmen olmak için ter döken milyonlarca memur adayı, KPSS'nin son oturumu olan ÖABT için gün sayıyor. Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren ve başarılı sonuç alan adaylar, bu hafta sonu ÖABT'ye girecek. Sınava geri sayım sürerken, ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek soruları gündeme geliyor. ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı ile sınav saati ve süresi.

ÖABT NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında düzenlenecek olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumu; ÖSYM sınav takvimine göre 15 Ağustos'ta gerçekleşecek. 1 Ağustos'ta başlayan KPSS oturumlarının sonuncusu olan ÖABT oturumuna sadece öğretmen adayları girecek.

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS ÖABT iki oturum olarak gerçekleşecek. Sabah düzenlenecek oturum saat 10:15'te, öğleden sonraki oturum ise 14:45'te başlayacak. Adaylar sabah oturumu için 10:00, öğle oturumu için 14:30 saatlerinden sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖABT NE KADAR SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

ÖABT sınavında adaylara kendi alanlarıyla ilgili 75 soru soruluyor. Bu soruları cevaplamak için toplam 120 dakika süre tanınıyor. Buna göre sabah oturumu 12:15'te, öğleden sonra oturumu 16:45'te tamamlanacak.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. ÖSYM takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

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ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS ÖABT sınav yerleri ve giriş belgesi ekranı
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