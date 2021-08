On Numara sonuçları canlı yayında açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 80 numaranın bulunduğu ve bu numaralardan 10 tanesinin işaretlendiği bir ya da birden fazla kolonun oynanabildiği On Numara çekiliş sonuçları bu akşam canlı yayında belli oldu. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği On Numara sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar açıklandı. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen Milli Piyango Online ile 13 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.