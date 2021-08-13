Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği
Giriş Tarihi: 13.8.2021 23:08

Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği

Cümlenin ifade edilişine anlam katan, çoğunun gerçek anlamından farklı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğuna deyim denir. Türkçe’de pek çok deyim ve atasözü bulunmakla birlikte bunların kullanım alanları da oldukça geniş ve yaygındır. Günlük kullanımda en sık karşılaşılan deyimler arasında ise “sinek avlamak” deyimi gelmektedir. Kısaca özetlenirse; işi ya da müşterisi olmadığı için boş oturmak manasını taşır. Peki, sinek avlamak deyiminin anlamı nedir? İşte sinek avlamak deyimi TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler.

"Sinek avlamak " deyiminin anlamı araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bir kişinin işi ya da dükkanında müşterisi olmadığı için boş oturması manasına gelen sinek avlamak deyimi, günlük kullanımda da sıkça karşılaşılan ve tercih edilen deyimler arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere deyimler; cümlelerin anlamını pekiştirip zenginleştirmekle birlikte anlamı da kuvvetlendirip bütünleştirmektedir. Peki; sinek avlamak deyiminin anlamı nedir? İşte TDK açıklaması ve cümle örnekleri.

SİNEK AVLAMAK DEYİMİNİN ANLAMI

İşi ya da müşterisi olmadığından boş oturmak.

SİNEK AVLAMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir kişinin dükkanında hiç müşterisi olmaması, kimsenin alışverişe gelmemesi sonucu kişilerin boş oturması, satış yapamaması anlamlarını taşır.

SİNEK AVLAMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Bugün hava çok sıcak, kimseler yok, sabahtan beri sinek avlıyoruz."
  • Bayram geçti, bir haftadır sinek avlar olduk.
  • Ürünleri kötü olduğu için mağaza sinek avlıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinek Avlamak Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması ve Cümle Örneği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA