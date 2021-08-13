Taşıma Su İle Değirmen Dönmez Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Taşıma su ile değirmen dönmez" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Taşıma su ile değirmen dönmez atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Taşıma su ile değirmen dönmez" atasözü; "Kişide işi yapacak oranda güç ve yetenek bulunmadıkça, başkalarının küçük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez" anlamında kullanılır. Elinde imkan bulunmayan kişi, başkalarından ödünç aldıklarıyla ancak günü kurtarabilir, uzun vadede bir başarı elde edemez. Bunun için doğal ve sürekli kaynağa ihtiyaç vardır.

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ NE DEMEK?

Nasıl ki değirmeni döndürmek için bol miktarda ve basınçlı suya ihtiyaç varsa, bir işi sürdürebilmek için de büyük bir kaynağa ihtiyaç vardır. Değirmeni kova kova suyla döndürmek mümkün olmayacağı gibi, bir işi de kaynağı olmadan sürdürmek imkansızdır. İşin gerektirdiği maddi ve manevi güç kişide olmadığı müddetçe dışarıdan takviye yetersiz olacaktır.

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ ÖRNEKLERİ

Benim kalemimi kullanmayı bırakıp kendine bir kalem almalısın. Taşıma suyla değirmen dönmez.

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNMEZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Dökme su ile değirmen dönmez - yürümez.