Terzi Kendi Söküğünü Dikemez Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

İnsan ömrü her konuda tecrübe kazanmaya yetecek kadar uzun değildir. Bu nedenle bir kişinin ya da topluluğun yaşadığı acı ya da tatlı tecrübeler başkalarına da yol gösterir. Atasözleri yardımıyla nesiller ve milletler arası tecrübe aktarımı kolaylaşır. Bu atasözleri arasında, "Terzi kendi söküğünü dikemez" vecizesi de insanların hayat yolunda daha sağlam adımlar atmasını sağlamaktadır. Bu atasözü "Terzi kendi söküğünü dikemez atasözünün anlamı nedir?" sorusuyla inceleniyor. İşte bu atasözünün TDK açıklaması, uzun ve kısa anlamı, örneklerle cümle içinde kullanımı.

TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Terzi kendi söküğünü dikemez" atasözü; "bir kimse uzmanlığını kullanarak başkalarına yararlı olur da bu uzmanlığı kendi yararına kullanmaya olanak bulamaz ya da kendini ihmal eder" anlamında söylenir. Bu hem meslek anlamında hem de başkalarına akıl ve nasihat vermek anlamında kullanılır. Kişi mesleğinde sergilediği hüneri kendi hayatında uygulamaz. Örneğin mesleğinde başarılı bir terzi, kendi evinde kıyafet onarımıyla ilgilenmez. Bu atasözü bazen de başkalarına kolayca nasihat veren kişilerin bu nasihati kendi hayatında uygulamadığı durumlarda kullanılır.

TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ NE DEMEK?

Kişi, uzmanlık alanında başkalarına fayda sağladığı kadar kendine faydasızdır. Bütün gün dikiş nakışla uğraşan bir terzi, evindeki dikiş işlerini aksatır, ihmal eder. Hemen her meslekte aynı durum geçerli olsa da bu durum "terzi kendi söküğünü dikemez" atasözüyle dile getirilmektedir. Gerçek anlamının haricinde bu atasözü bir de soyut anlam kazanmıştır. Şöyle ki, bir kişi başkalarına faydalı olduğu bir konuda kendisi için çaba göstermez, başkalarına akıl vermek kolay olsa da verdiği aklı kendisi uygulamaz.

TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ ÖRNEKLERİ

Doktor komşumuz çok hastaymış. Terzi kendi söküğünü dikemez dedikleri bu olsa gerek.

TERZİ KENDİ SÖKÜĞÜNÜ DİKEMEZ BENZERİ ATASÖZLERİ

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