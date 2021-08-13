Üniversite Tercih Destek Programı ile öğrencilerin tercih süreçleri kolaylaştırılıyor

Üniversitelere yerleştirme öncesinde öğrencilerin tercihlerine ıyık tutmak amacıyla "Önce öğrenci Üniversite Tercih Destek Programı düzenlendi. Türkiye'nin en genç İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, etkinliğin temel amacının tercih döneminde olan öğrencilerin tercih süreçlerini kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Kadak, "Tercih danışmanlarımızla bu süreçte öğrencilerimize tercih noktasında destek vermek, hayallerini keşfetmelerine ve hayattaki tutkularını bulmalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.





Türkiye'nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak önderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumu tarafından düzenlenen "Üniversite Tercih Destek Programı" Beşiktaş'ta bir otelde başladı.



Etkinliğin ilk oturumu, 300 öğrenci ve Yıldız Teknopark Girişimcilik ve Kuluçka Uzmanı Davranış Bilimleri ve NLP Uzmanı konuşmacı olarak katıldı.

"Öğrencilerimizin hayattaki tutkularını bulmalarına yardımcı olmak istiyoruz"





Etkinliğin amacı ve önemine değinen Kadak, şunları kaydetti: "Etkinliğimizin temel amacı tercih döneminde olan genç arkadaşlarımızın tercih süreçlerini kolaylaştırmaktır. Bu doğrultuda mevcutta üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş hayatına yeni katılmış arkadaşlarımızı bu programda ağırlıyoruz.

Bunun tüm planlaması gönüllü organizasyon ekibimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Tercih danışmanlarımızla bu süreçte öğrencilerimize tercih noktasında destek vermek, hayallerini keşfetmelerine ve hayattaki tutkularını bulmalarına yardımcı olmak istiyoruz."

Etkinlik bugün öğleden sonra Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katılımıyla devam edecek. Üniversite tercihi yapacak 900 öğrencinin onceogrenci.com adresi üzerinden başvuru yaparak katılacağı etkinlik üç gün sürecek.

Öğrencilerin tercihlerinde ve hayallerinde yol gösterici etken olmayı amaçlayan etkinlikte tek başına orkestra ekibi gibi müzik yapan Serdar Atsak ilginç konseri ile öğrencilerin beğenisini topladı.