Yatay geçiş şartları nelerdir? Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?

Üniversite eğitimine devam ederken, halihazırda öğrenim gördüğü bölümü ya da üniversiteyi değiştirme ihtiyacı duyan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan şartlar çerçevesinde yatay geçiş imkânlarından yararlanabilmektedir. Öğrencilerin yatay geçiş yapabilmek için kullanabileceği iki puan söz konusudur: birincisi öğrenim görmeye devam ettiği bölümdeki genel not ortalaması, ikincisi ise üniversiteye yerleştirildiği merkezi yerleştirme puanı. Yatay geçişin de kendi içinde iki türü vardır: birincisi yükseköğretim kurumları arası yatay geçiş, ikincisi ise kurum içinde başka bir bölüme yatay geçiş. Yatay geçiş yapabilmek için önemli olan kriterler şunlardır:
YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
YATAY GEÇİŞ YAPMAK İÇİN NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?
Yatay geçiş yapabilmek için gerekli olan not ortalaması her yıl üniversiteler tarafından belirlenir ve açıklanır. Tüm üniversiteler için belirli ve ortak bir ortalama değeri olmamakla birlikte, genellikle 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 3.50 puan olarak belirlenmektedir.
ÜNİVERSİTE 1. SINIFTA YATAY GEÇİŞ OLUR MU?
Üniversite eğitiminin birinci yılı içinde yatay geçiş yapılması mümkün değildir. Yatay geçiş başvuruları not ortalamasına göre de yapılabildiği için, birinci yılın sonunda ortaya çıkan ilk yıla ait not ortalaması belli olmadan yatay geçiş başvurusu almak mümkün olmamaktadır.
4. SINIFTA YATAY GEÇİŞ YAPILIR MI?
Üniversite eğitiminin son yılı içinde de aynı şekilde, yatay geçiş yapabilmek mümkün değildir. Üniversite eğitiminin ikinci yılından itibaren yapılması mümkün olan yatay geçiş başvurusu, en son olarak da üçüncü yılın sonunda yapılabilmektedir.
ORTALAMA İLE YATAY GEÇİŞ YAPILAN ÜNİVERSİTELER
Üniversitelere yatay geçişler, kimi zaman üniversiteye yerleşilirken kullanılan merkezi yerleştirme puanı ile yapılırken, kimi zaman da mevcut öğrenim görülen üniversitede elde edilen genel akademik not ortalaması ile yapılmaktadır. Genellikle de üniversiteler yatay geçiş başvurularını akademik not ortalaması ile almaktadır. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için, not ortalaması ile yatay geçiş başvurusu kabul eden üniversiteleri takip etmek gerekir. Bu nedenle, çeşitli üniversitelerin internet sitelerinde yapılan duyuruları takip etmekte yarar vardır.