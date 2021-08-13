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Giriş Tarihi: 13.8.2021 13:55 Son Güncelleme: 13.8.2021 13:55

YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı?

YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı?

Üniversite tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Adayların birçoğu işlemini tamamlarken birçoğu ise henüz sonlandırmadı. Bu noktada, 2021 YKS tercihleri son gün ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zira, belirtilen tarihler aralığında YKS tercih işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı? YKS tercihleri son gün ne zaman? İşte, üniversite tercih tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar, üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Adayların büyük bir kısmı tercihlerini yaparken henüz bunu yapmayanlar da bulunuyor. Hâl böyle olunca, 2021 YKS tercihleri son gün ne zaman konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS tercih tarihleri paylaşıldı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı?
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