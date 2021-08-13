YKS tercihleri son gün ne zaman? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar, üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Adayların büyük bir kısmı tercihlerini yaparken henüz bunu yapmayanlar da bulunuyor. Hâl böyle olunca, 2021 YKS tercihleri son gün ne zaman konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS tercih tarihleri paylaşıldı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...