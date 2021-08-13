YKS’de barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? 2021 YKS’de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirlenen baraj puanının altında kalan yüz binlerce aday, baraj puanının düşürülmesi ile tercih hakkı kazandı. Bunun üzerine, ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak edilirken,"2021 YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak" sorusu gündeme geldi. YKS'de barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? İşte baraj puanını aşamayanlar için son durum.
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, konuya açıklık getirdi. YKS baraj puanının düşürülmesiyle birlikte; TYT'de 225 bin, eşit ağırlık puan türünde 106 bin, sayısalda 79 bin ve sözelde 80 bin adaya tercih yapabilme hakkı doğdu.
BARAJI GEÇEMEYENLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
YKS sonuçları ile tercih süreci 20 Ağustos'ta tamamlanacak. Kayıt işlemlerinin ardından Eylül ayının başında boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. AYT'de 180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin Ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.
YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi. Ancak ek yerleştirme tarihleri belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.