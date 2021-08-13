YKS’de barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? 2021 YKS’de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) belirlenen baraj puanının altında kalan yüz binlerce aday, baraj puanının düşürülmesi ile tercih hakkı kazandı. Bunun üzerine, ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak edilirken,"2021 YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak" sorusu gündeme geldi. YKS'de barajı geçemeyenler tercih yapacak mı? İşte baraj puanını aşamayanlar için son durum.

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, konuya açıklık getirdi. YKS baraj puanının düşürülmesiyle birlikte; TYT'de 225 bin, eşit ağırlık puan türünde 106 bin, sayısalda 79 bin ve sözelde 80 bin adaya tercih yapabilme hakkı doğdu.