Açık Ağız Aç Kalmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Toplumun ortak hafızasında yer eden atasözleri, nesiller arasında bir köprü görevi görür. Sosyal hayatta edinilen bir tecrübe yüzyıllar sonrasına dahi ışık tutabilir. Bu nedenle atasözleri her toplum için yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda, atasözü ve deyimler açısından son derece zengin olan Türkçe'de, "Açık ağız aç kalmaz" atasözü verdiği mesajla dikkat çekiyor. Bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, "açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı nedir" sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri haberimizde.

AÇIK AĞIZ AÇ KALMAZ ATASÖZÜNÜN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Açık ağız aç kalmaz" atasözü; "isteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kişi onları eninde sonunda elde eder" anlamında kullanılır. Kişi istek ve ihtiyaçlarını dile getirmezse bunları elde edemez. Çünkü kimse onun bunları istediğini anlayamaz. Ancak uyanık ve açık gözlü kimseler istek ve şikayetlerini sürekli dile getirdikleri için er ya da geç emellerine ulaşır. Bu atasözü, ilk anlamının yanı sıra "Yaşayan kimse geçim yolunu arar, bulur" manasında da kullanılır.

AÇIK AĞIZ AÇ KALMAZ NE DEMEK?

Ne istediğini bilen ve bunu söylemekten usanmayan kimse aç kalmaz. Bir şekilde karnını doyuracak imkanı bulur. Ancak derdini ve ihtiyacını söylemeyen kimse ihtiyacını karşılayacak yardımı bulamaz. Bu nedenle "açık ağız aç kalmaz" atasözü kullanılır.

AÇIK AĞIZ AÇ KALMAZ ÖRNEKLERİ

Her yerde iş aradığını söylüyordu en sonunda aradığı işi bulmuş ne de olsa açık ağız aç kalmaz.

Öğretmenden 5 puan istedi ve karnesine beş geldi öyle ya açık ağız aç kalmaz demişler.