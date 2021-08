At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür Atasözünün Anlamı Nedir? Tdk Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Toplumun ortak hafızasında yer eden atasözleri, nesiller arasında bir köprü görevi görür. Sosyal hayatta edinilen bir tecrübe yüzyıllar sonrasına dahi ışık tutabilir. Bu nedenle atasözleri her toplum için yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda, atasözü ve deyimler açısından son derece zengin olan Türkçe'de, "At adımına göre değil adamına göre yürür" atasözü verdiği mesajla dikkat çekiyor. Bu atasözünün uzun ve kısa anlamı, "at adımına göre değil adamına göre yürür atasözünün anlamı nedir" sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması ve cümle içinde kullanım örnekleri haberimizde.

AT ADIMINA GÖRE DEĞİL ADAMINA GÖRE YÜRÜR ATASÖZÜNÜN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "At adımına göre değil adamına göre yürür" atasözü; "Birinin yönetimi altında çalışan kişi, tutumunu yöneticisinin durumuna göre ayarlar" anlamında kullanılır. Atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi, bir işin yürüyüşü de iş başındakinin bilgisine, çabasına, tutumuna göre değişir.

AT ADIMINA GÖRE DEĞİL ADAMINA GÖRE YÜRÜR NE DEMEK?

Pek çok insan, karşısındakinin bilgi seviyesine, eğitim durumuna ve karakter yapısına göre şekil almaya meyillidir. Genelde bir şeyleri kaybetme korkusuyla ortaya çıkan bu tutumda, kişi karşısındakinin tepkilerini önden ölçerek kişiye göre davranış sergiler. Bu davranış için "at adımına göre değil adamına göre yürür" atasözü ile "nabza göre şerbet vermek" deyimi kullanılır. Daha çok iş konusunda geçerli olan bu durum, çalışanın patronunun huyuna gitmesi, onun ruh haline göre hareket etmesi, sınırlarını işverenin ya da yöneticinin sınırlarıyla belirlemesi durumu vardır.

AT ADIMINA GÖRE DEĞİL ADAMINA GÖRE YÜRÜR ÖRNEKLERİ

Bana farklı, annesine farklı davranıyor. Ne de olsa at adımına göre değil adamına göre yürür.

AT ADIMINA GÖRE DEĞİL ADAMINA GÖRE YÜRÜR BENZERİ ATASÖZLERİ

At sahibine göre kişner.

At binicisini tanır.