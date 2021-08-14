"KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? 2021 KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak ve bitecek?" sorularının yanıtları, Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne girecek adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz hafta Alan Bilgisi oturumu tamamlanmış ve sınavlarını tamamlayan adaylar ise sınav sonuçlarına yönelik sorgulamalar yapmaya başlamışlardı. Peki; KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? 2021 KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak ve bitecek?
KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak. 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ :
15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Alanı Sınavı :15 Ağustos 2021- 14.45
SINAVDA GİRİŞTE YASAK OLAN EŞYALAR
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.