KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi ÖABT 15 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Lisans A Grubu sınavları da geçtiğimiz hafta üç oturum halinde düzenlenmişti. İlk oturumların tamamlanmasının ardından ise "KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; ÖSYM ile 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi? KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2021 KPSS ÖABT 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayacak.
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.