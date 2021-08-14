Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları ne zaman?

Okulların açılacağı tarih merak edilirken, 1. Sınıflar ile anasınıflarının okula uyum haftası da gündeme geliyor. Milyonlarca veli, "okula uyum haftası ne zaman başlıyor, anaokulları ve 1. Sınıflar ne zaman açılacak?" diye araştırıyor. Öğrencilerin okula ısınması ve adapte olabilmesi için diğer sınıflardan daha erken başlayan anasınıfı ve 1. Sınıflar için hazırlıklar devam ediyor. İşte anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları ile ders başlangıç tarihi.
KREŞLER, ANAOKULLARI VE ANA SINIFLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından duyuruldu. Buna göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Okullara başlama tarihi okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için farklılık gösteriyor. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.
ANASINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?
Anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor. Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.