Okula uyum haftası ne zaman başlıyor? Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? Anasınıfı ve 1. sınıf kayıtları ne zaman?

Okulların açılacağı tarih merak edilirken, 1. Sınıflar ile anasınıflarının okula uyum haftası da gündeme geliyor. Milyonlarca veli, "okula uyum haftası ne zaman başlıyor, anaokulları ve 1. Sınıflar ne zaman açılacak?" diye araştırıyor. Öğrencilerin okula ısınması ve adapte olabilmesi için diğer sınıflardan daha erken başlayan anasınıfı ve 1. Sınıflar için hazırlıklar devam ediyor. İşte anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları ile ders başlangıç tarihi.

KREŞLER, ANAOKULLARI VE ANA SINIFLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından duyuruldu. Buna göre okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Okullara başlama tarihi okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için farklılık gösteriyor. İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.