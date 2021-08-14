YKS tercihleri için son gün ne zaman? ÖSYM 2021 YKS tercihleri ne zaman sona erecek, kaç gün kaldı?

YKS tercihleri son gün ne zaman sorusu milyonlarca üniversite adayının gündeminde yer alıyor. Adayların büyük bir kısmı tercihlerini yaparken henüz bunu yapmayanlar da bulunuyor. Hâl böyle olunca, 2021 YKS tercihleri son gün ne zaman konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, YKS tercih tarihleri paylaşıldı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, detaylar...
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.