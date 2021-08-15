AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ve tarihleri 2021: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve giriş belgesi gibi birçok detay son günlerde binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Kurum bünyesinde açıköğretim eğitimi alan vatandaşlar dönem içerisinde kaldıkları dersler için Temmuz ayının başında yaz okuluna kayıtlarını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, yüz yüze mi olacak, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihi, giriş belgesi ve detaylar…
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu için açıklama YÖK'ün yapmış olduğu açıklamadan çok önce gerçekleşmişti. Anadolu Üniversitesi'nden konuyla ilgili şu açıklama gelmişti;
"Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. "
YÖK'TEN ONLİNE SINAV AÇIKLAMASI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki yaz okullarında gelecek yıldan itibaren yüz yüze, bu yaz döneminde ise uzaktan öğretim yapılabileceğini bildirdi.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu, 7 Temmuz 2021 tarihli toplantısında üniversitelerdeki yaz okulu eğitimini ele aldı ve yaz okullarında uzaktan öğretim yöntemlerinin uygulanmaması yönünde karar verdi.
Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi.
YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak.
Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.