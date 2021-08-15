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Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:03

AÖL ek sınav tarihleri 2021: Açık Lise AÖL ek sınav 2021 ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?

AÖL ek sınav tarihleri 2021: Açık Lise AÖL ek sınav 2021 ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL ek sınav tarihi son günlerde binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Lise eğitimini açıköğretim üzerinden alan binlerce öğrenci 13 Ağustos tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamıştı. Bu noktada ise “2021 AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖL ek sınav tarihleri ve tüm detaylar…

AÖL ek sınav için kayıtlar MEB tarafından duyurulan tarihler aralığında yapılmış ve geçtiğimiz Cuma günü sona ermişti. Sınava katılım sağlayacak olan açıköğretim öğrencileri bu kapsamda gözünü sınavın düzenleneceği o tarihe çevirdi. "2021 AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre; ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek. Peki, 2021 AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte detaylar…

EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı ek sınavına yönelik kayıt yenileme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 - 13 Ağustos olarak duyuruldu. Öte yandan ek sınavlar ise 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.

AÇIK LİSE EK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

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AÖL ek sınav tarihleri 2021: Açık Lise AÖL ek sınav 2021 ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?
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