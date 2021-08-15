AÖL ek sınav tarihleri 2021: Açık Lise AÖL ek sınav 2021 ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?

AÖL ek sınav için kayıtlar MEB tarafından duyurulan tarihler aralığında yapılmış ve geçtiğimiz Cuma günü sona ermişti. Sınava katılım sağlayacak olan açıköğretim öğrencileri bu kapsamda gözünü sınavın düzenleneceği o tarihe çevirdi. "2021 AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, kimler girebilir, online mı olacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre; ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek. Peki, 2021 AÖL ek sınav ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte detaylar…