Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor! 2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:09 Son Güncelleme: 15.8.2021 10:09

KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor! 2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor! 2021 KPSS ÖABT Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında bugün gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi gibi birçok detay bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşınıyor. İki oturumda gerçekleşecek olan sınavla ilgili olarak “2021 KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ilk oturumun 10.00’da başlayacağını bildirmiş ve ikinci oturum ise öğleden sonra gerçekleşeceği duyurulmuştu. Peki, KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar…

Bugün iki oturumdan oluşan KPSS ÖABT sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi kapsamında düzenlenen sınavla ilgili olarak detaylar katılım sağlayacak olan vatandaşların şimdiden merak konusu haline gelirken öte yandan "2021 KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum öğleden önce 10.00'da başlayacak. Adaylar ikinci oturuma ise 14.30'da giriş yapacak. Peki, KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler…

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS ÖABT iki oturum olarak gerçekleşecek. Sabah düzenlenecek oturum saat 10:15'te, öğleden sonraki oturum ise 14:45'te başlayacak. Adaylar sabah oturumu için 10:00, öğle oturumu için 14:30 saatlerinden sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖABT NE KADAR SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

ÖABT sınavında adaylara kendi alanlarıyla ilgili 75 soru soruluyor. Bu soruları cevaplamak için toplam 120 dakika süre tanınıyor. Buna göre sabah oturumu 12:15'te, öğleden sonra oturumu 16:45'te tamamlanacak.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. ÖSYM takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor! 2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA