KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor! 2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

Bugün iki oturumdan oluşan KPSS ÖABT sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi kapsamında düzenlenen sınavla ilgili olarak detaylar katılım sağlayacak olan vatandaşların şimdiden merak konusu haline gelirken öte yandan "2021 KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum öğleden önce 10.00'da başlayacak. Adaylar ikinci oturuma ise 14.30'da giriş yapacak. Peki, KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler…