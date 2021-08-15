KPSS ÖABT sınavı bugün gerçekleşiyor! 2021 KPSS ÖABT (Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi) sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

Bugün iki oturumdan oluşan KPSS ÖABT sınavı binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek. Öğretmenlik ve Alan Bilgisi Testi kapsamında düzenlenen sınavla ilgili olarak detaylar katılım sağlayacak olan vatandaşların şimdiden merak konusu haline gelirken öte yandan "2021 KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk oturum öğleden önce 10.00'da başlayacak. Adaylar ikinci oturuma ise 14.30'da giriş yapacak. Peki, KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler…
ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KPSS ÖABT iki oturum olarak gerçekleşecek. Sabah düzenlenecek oturum saat 10:15'te, öğleden sonraki oturum ise 14:45'te başlayacak. Adaylar sabah oturumu için 10:00, öğle oturumu için 14:30 saatlerinden sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖABT NE KADAR SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?
ÖABT sınavında adaylara kendi alanlarıyla ilgili 75 soru soruluyor. Bu soruları cevaplamak için toplam 120 dakika süre tanınıyor. Buna göre sabah oturumu 12:15'te, öğleden sonra oturumu 16:45'te tamamlanacak.