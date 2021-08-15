KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, kitapçık ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevapları 2021!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte olan KPSS ÖABT sınavı soruları ve cevapları ile bugün adayların gündemine gelmeyi başarıyor. ÖSYM genellikle düzenlediği sınavlara ilişkin kitapçığı birkaç gün içerisinde erişime açarken bu noktada adaylar gerek sınavdaki soruları incelemek gerekse puanlarını hesaplayabilmek adına KPSS soruları ve cevapları sorgulamalarına başladı. İşte 2021 KPSS ÖABT sınavı soru kitapçığı, soruları cevapları, cevap anahtarı…
KPSS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
Henüz sınava ilişkin soru kitapçığı erişime açılmadı. Gelişmeleri ÖSYM resmi sitesinden veya haberimizden takip edebilirsiniz...
ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KPSS ÖABT iki oturum olarak gerçekleşecek. Sabah düzenlenecek oturum saat 10:15'te, öğleden sonraki oturum ise 14:45'te başlayacak. Adaylar sabah oturumu için 10:00, öğle oturumu için 14:30 saatlerinden sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖABT NE KADAR SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?
ÖABT sınavında adaylara kendi alanlarıyla ilgili 75 soru soruluyor. Bu soruları cevaplamak için toplam 120 dakika süre tanınıyor. Buna göre sabah oturumu 12:15'te, öğleden sonra oturumu 16:45'te tamamlanacak.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. ÖSYM takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.