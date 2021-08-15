KPSS ÖABT soruları nasıldı, sınav zor muydu, kolay mıydı? Sosyal medyadan KPSS soru yorumları 2021!

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen milyonlarca aday, 2021 KPSS Alan Bilgisi sınavına bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde giriş yapacak. Toplamda 2 oturum halinde gerçekleşecek olan sınavdan çıkan adaylar ise sınava ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen sınavda adaylara, çeşitli alanlardan sorular yöneltildi. Peki, 2021 KPSS ÖABT sınavı kolay mıydı, zor muydu? İşte 2021 KPSS ÖABT sınav yorumları ve detaylar…