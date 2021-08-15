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Giriş Tarihi: 15.8.2021 09:54

KPSS ÖABT soruları nasıldı, sınav zor muydu, kolay mıydı? Sosyal medyadan KPSS soru yorumları 2021!

KPSS ÖABT soruları nasıldı, sınav zor muydu, kolay mıydı? Sosyal medyadan KPSS soru yorumları 2021!

KPSS ÖABT sınavı bugün tüm yurt genelinde gerçekleşirken sınavın sona ermesiyle beraber adaylar yorumları merak etmeye başlıyor. Sınavdan çıkan vatandaşlar ise bu kapsamda sınava ilişkin detayları araştırıyor. “KPSS 2021 Alan bilgisi soruları zor muydu, kolay mıydı?” şeklinde sorularla araştırmaya başladı. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi başlığı altında düzenlenen sınavın soruları yorumları ile beraber haberimizin içerisinde yer alacak. Peki, Bu sene KPSS soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları…

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen milyonlarca aday, 2021 KPSS Alan Bilgisi sınavına bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde giriş yapacak. Toplamda 2 oturum halinde gerçekleşecek olan sınavdan çıkan adaylar ise sınava ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen sınavda adaylara, çeşitli alanlardan sorular yöneltildi. Peki, 2021 KPSS ÖABT sınavı kolay mıydı, zor muydu? İşte 2021 KPSS ÖABT sınav yorumları ve detaylar…

Henüz KPSS Alan Bilgisi sınavı sona ermedi. Sınavın sona ermesiyle beraber sosyal medya üzerinden paylaşılan yorumlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sınav öncesi aday yorumları ise şöyle;

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KPSS ÖABT soruları nasıldı, sınav zor muydu, kolay mıydı? Sosyal medyadan KPSS soru yorumları 2021!
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