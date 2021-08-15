Okullar ne zaman açılacak? sorusuna peş peşe yanıtlar geldi! Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor, okulların açılacağı tarih belli mi?

Okullarla ilgili son durum binlerce kişi tarafından araştırma konusu haline geliyor. "Okullar ne zaman açılacak?" soruları bu kapsamda yaz tatilinin sona ermesine oldukça kısa bir süre kala milyonlarca kişinin gündeminde yer alırken konuyla ilgili açıklamalar da peş peşe geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önceliğinin yüz yüze eğitime geçiş olduğunu vurgularken Bakan Fahrettin Koca ise bu açıklamayı yineler detaylara yer verdi. İşte okullarla ilgili son durum…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında okulların açılışı ve yüz yüze eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları ise su şekilde;
Koca: "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir."
Bakan Koca: "Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var."
Sağlık Bakanı Koca: "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz."
Koca: "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı."
Koca: "(Yüz yüze eğitime geçiş) Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek."
Koca:"Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir"
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları;
'OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'
Özer ayrıca "En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum." diye ekledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.