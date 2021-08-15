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Giriş Tarihi: 15.8.2021 12:03 Son Güncelleme: 15.8.2021 12:13

Son dakika: YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

DHA
Son dakika: YÖK’ten flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Son dakika haberi: YÖK: Yükseköğretim Kurulu olarak, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir. ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: YÖK: Yükseköğretim Kurulu olarak, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir. ifadelerini kullandı.

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Son dakika: YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
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