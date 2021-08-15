Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Bu yıl üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim mi olacak, ne zaman açılacak?

"GEREKTİĞİNDE PROGRAM ÖZELİNDE YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİM YAPILABİLECEK"

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.