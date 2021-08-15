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Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:06

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Bu yıl üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim mi olacak, ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Bu yıl üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim mi olacak, ne zaman açılacak?

YÖK’ten gelen son dakika açıklaması sonrası binlerce öğrenci “Üniversiteler ne zaman açılacak?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi. Bu noktada yeni döneme kısa bir süre kala eğitimin başlayacağı net tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, Bu yıl üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim mi olacak, ne zaman açılacak? İşte YÖK’ten gelen flaş eğitim açıklaması…

YÖK tarafından yapılan açıklamada yeni dönem öncesi yüz yüze eğitim sinyalleri verilirken öte yandan "Üniversiteler ne zaman açılacak?" soruları da öğrenciler tarafından yanıt aramaya başladı. "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda 'Yüz yüze eğitim'e başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir." İfadelerini kullanan YÖK, gelecek dönem için öğrencilere müjdeyi verdi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi olacak? İşte tüm detaylar…

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

"KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME" ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GEREKTİĞİNDE PROGRAM ÖZELİNDE YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİM YAPILABİLECEK"

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

2021-2022 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre üniversiteler, 13 Eylül itibarı ile başlayacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 Bu yıl üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim mi olacak, ne zaman açılacak?
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