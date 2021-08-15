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Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:36

YKS 2. (ikinci) tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS ikinci ek tercihler ne zaman?

YKS 2. ikinci tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS ikinci ek tercihler ne zaman?

Üniversite tercih maratonunda sona yaklaşılırken öte yandan adaylar gözünü YKS ikinci tercih dönemine çevirdi. 140 puanla başvuruların alınacağı tercihlerde büyük bir yoğunluk yaşanacağı öngörülürken adaylar üniversitelerdeki boş kontenjanları göz önünde bulundurarak tercihlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda “YKS 2. (ikinci) tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte YKS ikinci tercih tarihleri ve 140 puanla alan üniversiteler…

YKS ikinci tercih dönemi için heyecan dorukta. Üniversite tercihlerinde ilk aşama devam ederken barajların değişmesiyle beraber gözler 2. Yerleştirmelere çevrildi. Bu kapsamda binlerce kişi "YKS 2. (ikinci) tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada "genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak" ifadeleri kullanılmıştı. İşte YKS ikinci tercih tarihi ve detaylar…

140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere girilir? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.

İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.

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YKS 2. (ikinci) tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? YKS ikinci ek tercihler ne zaman?
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