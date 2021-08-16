DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, sınav sonuçlarının ardından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan on binlerce aday, sınav sonuçları ile beraber DGS tercihleri sırasında kullanacağı puanı öğrendi. Bu doğrultuda, DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar şu şekilde;