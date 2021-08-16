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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:16 Son Güncelleme: 16.8.2021 09:16

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce aday, sonuçların ardından 2021 DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, DGS tercihleri yapılırken yararlanılacak olan kontenjanlar ve taban puanları DGS tercih kılavuzu ile paylaşılacak. Peki, 2021 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? DGS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte, DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında son gelişmeler

DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, sınav sonuçlarının ardından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan on binlerce aday, sınav sonuçları ile beraber DGS tercihleri sırasında kullanacağı puanı öğrendi. Bu doğrultuda, DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar şu şekilde;

2021 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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