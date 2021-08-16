DGS tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu, sınav sonuçlarının ardından merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan on binlerce aday, sınav sonuçları ile beraber DGS tercihleri sırasında kullanacağı puanı öğrendi. Bu doğrultuda, DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar şu şekilde;
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.