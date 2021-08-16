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Giriş Tarihi: 16.8.2021 21:42

Hibrit eğitim modeli nedir? Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi?

Hibrit eğitim modeli nedir? Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi?

Okulların açılmasına kısa bir süre kala binlerce öğrenci ve veli hibrit eğitim modeli ile ilgili araştırmalarına başladı. Geleneksel eğitim metodunun online eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi olarak da tanımlanan bu uygulama ile beraber belirli günlerde ve derslerde uzaktan yani online eğitimin de devam ediyordu. Bu noktada “Hibrit eğitim modeli nedir? Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Geçtiğimiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanan hibrit eğitim modeli, yeni döneme başlamadan önce milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Yeni dönemde eğitimin yüz yüze gerçekleşmesine yönelik çalışmalar sürerken öte yandan Milli Eğitim Bakanı Özer de önceliğin bu olduğunu duyurmuştu. Fakat son günlerde veli ve öğrenciler "Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hibrit eğitim modeli nedir? Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi? İşte merak edilenler...

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

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Hibrit eğitim modeli nedir? Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi?
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