Geçtiğimiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanan hibrit eğitim modeli, yeni döneme başlamadan önce milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemindeki yerini aldı. Yeni dönemde eğitimin yüz yüze gerçekleşmesine yönelik çalışmalar sürerken öte yandan Milli Eğitim Bakanı Özer de önceliğin bu olduğunu duyurmuştu. Fakat son günlerde veli ve öğrenciler "Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hibrit eğitim modeli nedir? Okullarda ve kolejlerde hibrit eğitim modeli devam edecek mi? İşte merak edilenler...
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.