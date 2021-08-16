Özel isimlerin sonlarına yapım, çekim ve iyelik ekleri gelebilir. Burada önemli olan nokta kelimenin nasıl yazılacağı ve hangi işaretle ayrılacağıdır. Özel isimlerin sonlarına ulanan yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Ancak bu kuralın özel durumları da vardır. Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı ile detaylara ulaşabilirsiniz.

ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLER

Özel isimlerin sonlarına gelen yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılarak yazılır. Fakat bazı durumlarda istisna olabilmektedir. Özel isimlerin sonlarına gelen ek türüne göre bu duruma bakalım. Özel isimlere gelen ekler hangi işaretle ayrılır? Sorusunun cevabı kesme işaretidir.

ÖZEL İSİMLERE GELEN ÇEKİM EKLERİ

Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır? Sorusunun yanıtını verdiğimiz örneklerle daha iyi pekiştirebilirsiniz. Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Adana'ya gitti.

Ciciş'e ekmek aldı.

Rıza Bey'in abisi bu.

Eylül'ün 16'sında gelecekler.

19 Mayıs'ta gösteri var.

2021 Mayıs'ta oradayız.

Beni aldatan Ahmet'miş.

Sevimli Kedi'yi severek okudum.

Çanakkale'den geliyoruz.

ÖZEL İSİMLERE GELEN YAPIM EKLERİ

Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz.

Türkçe, Fransızca, Hintçe, Çince

Fatihçe

Alicik, Muratçık

Türkçü

Avrupalı, Ankaralı, Bakırköylü...

Türklük, Müslümanlık, Alevilik...

Fıratsız, Diclesiz Anadolu

Alisiz,Rıdvansız

Darvinizm

Türkoloji, Hititoloji

ÖZEL İSİMLERE GELEN İYELİK EKLERİ

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.