Özel isimlerin sonlarına yapım, çekim ve iyelik ekleri gelebilir. Burada önemli olan nokta kelimenin nasıl yazılacağı ve hangi işaretle ayrılacağıdır. Özel isimlerin sonlarına ulanan yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Ancak bu kuralın özel durumları da vardır. Özel isimlere gelen ekler konu anlatımı ile detaylara ulaşabilirsiniz.
ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLER
Özel isimlerin sonlarına gelen yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılarak yazılır. Fakat bazı durumlarda istisna olabilmektedir. Özel isimlerin sonlarına gelen ek türüne göre bu duruma bakalım. Özel isimlere gelen ekler hangi işaretle ayrılır? Sorusunun cevabı kesme işaretidir.
ÖZEL İSİMLERE GELEN ÇEKİM EKLERİ
Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır? Sorusunun yanıtını verdiğimiz örneklerle daha iyi pekiştirebilirsiniz. Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
ÖZEL İSİMLERE GELEN YAPIM EKLERİ
Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz.
ÖZEL İSİMLERE GELEN İYELİK EKLERİ
Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.