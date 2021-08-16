YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangileri? İşte 2021 YKS 2. tercih (ek yerleştirme) tarihleri...

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.