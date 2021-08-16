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Giriş Tarihi: 16.8.2021 20:28

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangileri? İşte 2021 YKS 2. tercih (ek yerleştirme) tarihleri...

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangileri? İşte 2021 YKS 2. tercih ek yerleştirme tarihleri...

Üniversite tercih maratonunda sona yaklaşırken bir yandan da YKS ek tercih (2. Yerleştirme) tarihleri araştırma konusu haline geldi. 5 Ağustos tarihinde başlayan tercihlerin ardından bilindiği üzere YÖK, baraj puanlarına ilişkin yeni kararı duyurmuştu. Bu noktada ise barajın altında kalan binlerce adaya yerleştirme hakkı sunuldu. Bu kapsamda “2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangisi?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İlk işlemler 20 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangisi? İşte tüm detaylar...

Tercih dönemindeki ilk sürece ilişkin işlemler 20 Ağustos tarihinde sona ererken milyonların gözü YKS ek tercih dönemine çevrildi. Bu kapsamda "2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangisi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan kontenjan sayısına göre ek tarihler alınacak. Son süreçte ise YKS ikinci ek yerleştirmelerin yapılması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere girilir? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 - 20 Ağustos arasında gerçekleşecek. İkinci tercihler ise tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor.

İkinci yerleştirme için henüz tarih verilmedi.

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YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, 140 puanla alan üniversiteler hangileri? İşte 2021 YKS 2. tercih (ek yerleştirme) tarihleri...
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