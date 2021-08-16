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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:13 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:14

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu, henüz işlemlerini tamamlamayan adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos itibarı ile başladı. Adaylar, YKS tercih tarihleri aralığında işlemlerini ÖSYM'ye bildirmek zorunda. Bunu yerine getirmeyenlerin tercih işlemleri geçersiz sayılacak. ÖSYM, YKS tercih süresi hakkında bilgi paylaştı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında tercih işlemleri devam ediyor. Yüz binlerce aday, 5 Ağustos'tan bu yana üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Henüz işlemlerini tamamlamayan da on binlerce kişi bulunuyor. Bu noktada, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken üniversite tercihleri ne zaman sona erecek konusu netlik kazandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, son gelişmeler

YKS TERCİHLERİ 2021 NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?
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