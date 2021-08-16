YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında tercih işlemleri devam ediyor. Yüz binlerce aday, 5 Ağustos'tan bu yana üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Henüz işlemlerini tamamlamayan da on binlerce kişi bulunuyor. Bu noktada, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken üniversite tercihleri ne zaman sona erecek konusu netlik kazandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, son gelişmeler