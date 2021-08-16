YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında tercih işlemleri devam ediyor. Yüz binlerce aday, 5 Ağustos'tan bu yana üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Henüz işlemlerini tamamlamayan da on binlerce kişi bulunuyor. Bu noktada, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken üniversite tercihleri ne zaman sona erecek konusu netlik kazandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, son gelişmeler
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.