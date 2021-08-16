Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:12 Son Güncelleme: 16.8.2021 09:12

YKS yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

5 Ağustos'ta başlayacan YKS tercihleri 20 Ağustos'a kadar alınmaya devam edecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'ye bildirirken YKS yerleştirme sonuçları hakkındaki araştırmalarını da yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, 2021 YKS tercih sonuçları ile adayların hangi üniversiteye gideceği belli olacak. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 YKS tercih sonuçları ile ilgili son gelişmeler

YKS tercihleri alınmaya devam ediyor. Yüz binlerce aday, 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih işlemlerini ÖSYM'ye bildirecek. Bu noktada, işlemlerini tamamlayanlar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ile aday öğrencilerin istedikleri üniversiteye gidip gidemeyeceği belli olacak. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, YKS tercih sonuçları ile ilgili bazı bilgiler

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA