YKS tercihleri alınmaya devam ediyor. Yüz binlerce aday, 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih işlemlerini ÖSYM'ye bildirecek. Bu noktada, işlemlerini tamamlayanlar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ile aday öğrencilerin istedikleri üniversiteye gidip gidemeyeceği belli olacak. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, YKS tercih sonuçları ile ilgili bazı bilgiler