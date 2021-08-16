YKS tercihleri alınmaya devam ediyor. Yüz binlerce aday, 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih işlemlerini ÖSYM'ye bildirecek. Bu noktada, işlemlerini tamamlayanlar YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Üniversite yerleştirme sonuçları ile aday öğrencilerin istedikleri üniversiteye gidip gidemeyeceği belli olacak. Peki, 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, YKS tercih sonuçları ile ilgili bazı bilgiler
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.