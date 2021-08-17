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Haberler Eğitim Haberleri ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.8.2021 16:32

ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na geç başvuru yapacak adayların gündeminde başvuru ücretleri bulunuyor. Başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuru tarihinde bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün içinde ödenmektedir. Öte yandan Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından ALES geç başvuru ücreti belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Bilindiği üzere geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden biraz daha yüksek. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

ALES/2 geç başvuru günü 17 Ağustos olarak belirlendi. Adaylar 17 Ağustos Salı günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını yapabilecekler.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, 2021 ALES geç başvuru ücreti ücreti 217,50 TL olarak uygulanacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ALES NE ZAMAN?

2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

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ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?
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