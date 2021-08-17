ÖSYM tarafından ALES geç başvuru ücreti belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Bilindiği üzere geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden biraz daha yüksek. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?