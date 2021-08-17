ÖSYM tarafından ALES geç başvuru ücreti belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 3-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Bilindiği üzere geç başvuru ücreti, normal başvuru ücretinden biraz daha yüksek. Peki ALES geç başvuru nasıl yapılır, hangi bankaya ne kadar yatırılır? ALES/ 2 geç başvuru ücreti ne kadar?
ALES/2 geç başvuru günü 17 Ağustos olarak belirlendi. Adaylar 17 Ağustos Salı günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvurularını yapabilecekler.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, 2021 ALES geç başvuru ücreti ücreti 217,50 TL olarak uygulanacak.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
2021 ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.