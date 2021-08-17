Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na (Asb MYO) 2021 yılı öğrenci alımları kapsamında yapılan sınavın sonuçları son dakika olarak duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (MSB PERTEM) resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sonuçları öğrenmek isteyen adaylar 2021 MSÜ astsubay MYO sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
2021 MSÜ astsubay MYO sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Milli Savunma Bakanlığı PERTEM üzerinden yapılan son dakika duyurusunda şu detaylar yer alıyor;
Değerli Adaylarımız;
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;
a. Çağrı ve kayıt işlemleri 20 Eylül-03 Ekim 2021 (son tarih 03 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında,
b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 04-08 Ekim 2021 (son tarih 08 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır.
2. 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
3. 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
4. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
5. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde Milli Savunma Üniversitesini arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR" Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
6. Aday yerleştirme işlemleri süresince (20 Eylül-03 Ekim 2021) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (03 Ekim 2021 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
7. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (04-08 Ekim 2021) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (08 Ekim 2021 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
8. Tüm adayların YKS-TYT puanları (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş), Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi puanları ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve "Tercih Durumu"na göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
9. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.
10. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.
11. Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulları için YKS-TYT puanı 210,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için YKS-TYT puanı 150,000 (ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş) taban puan olarak belirlenmiştir. Ancak Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için yerleştirme faaliyetleri sürecinde eksik kontenjan kalması durumunda YKS-TYT orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türünde 140,000 (yüz kırk) puan taban puan olarak uygulanacaktır.
12. Kayıt için ilgili okula gelecek olan adaylarımızın, her okul için istenen belgelerin yanında hastanelerden aldıkları Sağlık Kurul Raporu Sonucunu gösteren Sağlık Raporu/Ön Bilgilendirme Raporunu getirmeleri gerekmektedir.