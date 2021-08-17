



Milli Savunma Bakanlığı PERTEM üzerinden yapılan son dakika duyurusunda şu detaylar yer alıyor;

Değerli Adaylarımız;

1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Çağrı ve kayıt işlemleri 20 Eylül-03 Ekim 2021 (son tarih 03 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında,

b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 04-08 Ekim 2021 (son tarih 08 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır.

2. 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

3. 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2021-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

4. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.