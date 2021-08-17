DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihlerinde son durum!

DGS tercihlerine ilişkin süreç, adayların gündeminde yer alırken konu ile ilgili araştırmalar da başladı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercih sürecinin Eylül ayında başlaması öngörülürken gözler resmi açıklamalar için ÖSYM'ye çevrildi. Peki; DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konuya ilişkin bilgiler.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihi heyecanla bekleniyor. Ancak henüz DGS tercihlerinin yapılacağı tarih belli olmadı. DGS tercihlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELER?
Önlisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak bölümler belli oldu.
Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos'ta yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması ön görülüyor.
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS yerleştirmeleri, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.