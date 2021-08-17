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Giriş Tarihi: 17.8.2021 23:55 Son Güncelleme: 17.8.2021 23:55

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Örgün eğitim veren üniversitelerin ve açıköğretim meslek yüksek okullarında eğitim - öğretimlerini başarıyla tamamlayanların 4 yıllık bölümlere geçişlerde girmek durumunda olduğu Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihlerin yapılacağı tarihi merak eden adaylar DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan “DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Örgün ve açıktan eğitim veren üniversitelerin 2 yıllık MYO bölümlerinden mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçişlerde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihlerin yapılacağı merak konusu olarak DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularına yanıt aranıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 DGS tercih tarihleri ve merak edilen tüm detaylar şöyle;



2021 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.


DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.


DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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