DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Örgün ve açıktan eğitim veren üniversitelerin 2 yıllık MYO bölümlerinden mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçişlerde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihlerin yapılacağı merak konusu olarak DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularına yanıt aranıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 DGS tercih tarihleri ve merak edilen tüm detaylar şöyle;