DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Örgün ve açıktan eğitim veren üniversitelerin 2 yıllık MYO bölümlerinden mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçişlerde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercihlerin yapılacağı merak konusu olarak DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularına yanıt aranıyor.
2021 DGS tercih tarihleri ve merak edilen tüm detaylar şöyle;
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.