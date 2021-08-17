DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru tarihleri açıklandı! 2021 DYK başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kaçıncı sınıflar kayıt olabilir?

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitimlerini desteklemek üzere verilecek olan e kurs derslerinin 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı biliniyor... e Kurs öğrenci girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girşii

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.