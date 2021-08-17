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Haberler Eğitim Haberleri DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru tarihleri açıklandı! 2021 DYK başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kaçıncı sınıflar kayıt olabilir?
Giriş Tarihi: 17.8.2021 22:20

DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru tarihleri açıklandı! 2021 DYK başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kaçıncı sınıflar kayıt olabilir?

DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru tarihleri açıklandı! 2021 DYK başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kaçıncı sınıflar kayıt olabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ve öğrenciler için Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK e-Kurs takvimini yayımladı. Söz konusu takvim doğrultusunda başvurular, Bakanlığın ilgili internet adresi olan https://e-kurs.meb.gov.tr aracılığıyla belirlenen tarihlerde yapılacak. Aynı zamanda https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden de başvuru işlemlerini tamamlamak mümkün. Peki EBA e-kurs DYK başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kaçıncı sınıflar kayıt olabilir? İşte 2021 DYK kurs takvimi ve detaylar…

DYK e-kurs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin araştırmaları kayıt tarihlerinin belli olmasıyla beraber hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitimlerine destek vermesi amacıyla uygulanan kurslara kayıtlar elektronik ortam üzerinden belirlenen tarihler aralığında alınıyor. Peki, EBA DYK e-kurs başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte MEB EBA e-kurs öğrenci başvuru ekranı ve tüm detaylar…

MEB destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları ne zaman başlayacak? DYK başvuru tarihleri

DYK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Buna göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 16-19 Ağustos'ta, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak.
Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

EBA DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA 3-kurs öğrenci ve öğretmen başvuru takvimi

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitimlerini desteklemek üzere verilecek olan e kurs derslerinin 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı biliniyor... e Kurs öğrenci girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

  • E-okul öğrenci girişi
  • Açık Lise Öğrenci Girşii
  • Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

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DYK e-Kurs öğrenci ve öğretmen başvuru tarihleri açıklandı! 2021 DYK başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır, kaçıncı sınıflar kayıt olabilir?
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